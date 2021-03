Video l’Eredità 5 marzo 2021: Yuri campione (Di venerdì 5 marzo 2021) l’Eredità di venerdì 5 marzo 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Yuri. Yuri è Commissario Capo, è laureato in Scienze Politiche ad indirizzo Politico Internazionale e ha un master in Scienze della sicurezza. Ha una figlia di 12 anni. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 15.625 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 5 marzo 2021)di venerdì 5. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventandodel programma, èè Commissario Capo, è laureato in Scienze Politiche ad indirizzo Politico Internazionale e ha un master in Scienze della sicurezza. Ha una figlia di 12 anni. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 15.625 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A ...

