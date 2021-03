Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Riccardo e Roberta Innamorati! (Di venerdì 5 marzo 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Riccardo e Roberta si siedono al centro dello studio e decidono di lasciare il programma insieme. Si parla anche di Claudio e Sabina che provano forti sentimenti… Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, al centro dell’attenzione ci sono stati soprattutto Riccardo e Roberta. Questi ultimi, dopo un confronto, hanno deciso di abbandonare insieme la trasmissione perché innamorati. Si è parlato anche di Claudio e Sabina che si sono riavvicinati. Ecco i dettagli. Uomini e Donne, Puntata di ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 5 marzo 2021)disi siedono al centro dello studio e decidono di lasciare il programma insieme. Si parla anche di Claudio e Sabina che provano forti sentimenti… Ecco cosa è successo nelladi! Nellaquotidiana di, al centro dell’attenzione ci sono stati soprattutto. Questi ultimi, dopo un confronto, hanno deciso di abbandonare insieme la trasmissione perché innamorati. Si è parlato anche di Claudio e Sabina che si sono riavvicinati. Ecco i dettagli.di ...

robersperanza : Oggi superiamo 5 milioni di dosi di vaccino Covid somministrate in Italia. Grazie alle donne e agli uomini del Serv… - meb : Buone notizie dall’Europa: la Presidente @vonderleyen ha annunciato nuove misure per la parità salariale tra uomini… - poliziadistato : #4marzo Il prefetto Lamberto Giannini è il nuovo #CapodellaPolizia @Palazzo_Chigi lo ha nominato al vertice del Dip… - yallostasis : In omaggio al Conad un libricino di merda sull'autodifesa 'per le donne (e gli uomini che vogliono difenderle)' scr… - TurpoSylvie : RT @BlondMan68: Ho letto una cosa di #Fratoianni che ho trovato del tutto logica: Il problema dei maltrattamenti sulle donne non è un probl… -