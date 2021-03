The Good Doctor 4 e The Resident 2 non vanno in onda oggi, 5 marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) Stop per The Good Doctor 4 e The Resident 2 che non vanno in onda oggi, 5 marzo per lasciare spazio ad un solo protagonista, il Festival di Sanremo 2021. Siamo sicuri che alla luce della noia che sta regnando sovrana in questa seconda edizione firmata da Amadeus, i fedelissimi del medical drama avrebbero preferito tornare in corsia al seguito di Freddie Highmore, nei panni di Shaun Murphy, oppure con Nic e Conrad alle prese con le loro questioni personali e una serie di macchinari scelti ma che stanno creando non pochi problemi. , e torneranno venerdì prossimo con tre nuovi episodi ovvero uno, alle 21.10, dal titolo “Genitorialità” in cui la squadra cura una ginnasta adolescente che sperimenta complicazioni a causa del suo allenamento intensivo. Nel ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Stop per The4 e The2 che nonin, 5per lasciare spazio ad un solo protagonista, il Festival di Sanremo 2021. Siamo sicuri che alla luce della noia che sta regnando sovrana in questa secedizione firmata da Amadeus, i fedelissimi del medical drama avrebbero preferito tornare in corsia al seguito di Freddie Highmore, nei panni di Shaun Murphy, oppure con Nic e Conrad alle prese con le loro questioni personali e una serie di macchinari scelti ma che stanno creando non pochi problemi. , e torneranno venerdì prossimo con tre nuovi episodi ovvero uno, alle 21.10, dal titolo “Genitorialità” in cui la squadra cura una ginnasta adolescente che sperimenta complicazioni a causa del suo allenamento intensivo. Nel ...

acmilan : #MilanUdinese 2000/01 ??? 3 to the good thanks to @kakhakala, Serginho and @jksheva7 ?? Prima gioia in A per Kakha,… - fearlessdosed : Cioè gia martedì non ho potuto vedere 'Stasera tutto è possibile' poi scopro che stasera non fanno 'The good doctor… - globulirossii : la mia puntata preferita in assoluto è la 3x9 di the good placeeee adoro janet - paoloroversi : 'I bidelli mi chiedono i selfie' perché lui è un prof anche nella vita vera! Questa ed altre chicche del professor… - arthursyooneki : Il fatto che ci sia gente che ancora capisce cosa cazzo succeda in attack on titan mi stupisce onestamente like goo… -