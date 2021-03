Sanremo, terza puntata: le cover ribaltano la classifica ma Ermal Meta resta primo (Di venerdì 5 marzo 2021) Una delle serate più attese del Festival di Sanremo 2021 è giunta al termine. L’appuntamento con le cover e i duetti ha visto i 26 big in gara portare sul palco dell’Ariston esibizioni di altissimo livello. Nonostante problemi tecnici, microfoni spenti, collegamenti saltati (come quello con Giovanna Botteri) e qualche stecca di troppo, la carrellata di performance ha dato una sterzata importante alla kermesse. Stando alla classifica decretata dall’orchestra di Sanremo (nella serata duetti il voto è nelle loro mani), il quadro è stato capovolto su diversi fronti. La puntata lunghissima, ma tuttavia scorrevole, ha preso davvero ritmo concentrandosi quasi esclusivamente sull’aspetto canoro della kermesse. Iniziata con l’inevitabile omaggio a Lucio Dalla: i Negramaro hanno cantato Caruso ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 5 marzo 2021) Una delle serate più attese del Festival di2021 è giunta al termine. L’appuntamento con lee i duetti ha visto i 26 big in gara portare sul palco dell’Ariston esibizioni di altissimo livello. Nonostante problemi tecnici, microfoni spenti, collegamenti saltati (come quello con Giovanna Botteri) e qualche stecca di troppo, la carrellata di performance ha dato una sta importante alla kermesse. Stando alladecretata dall’orchestra di(nella serata duetti il voto è nelle loro mani), il quadro è stato capovolto su diversi fronti. Lalunghissima, ma tuttavia scorrevole, ha preso davvero ritmo concentrandosi quasi esclusivamente sull’aspetto canoro della kermesse. Iniziata con l’inevitabile omaggio a Lucio Dalla: i Negramaro hanno cantato Caruso ...

