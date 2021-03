Sanremo | Fiorello imbarazza Vittoria Ceretti | Sei magretta Lei reagisce

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 5 marzo 2021) Novella Tolonicommenta il fisico esile della co-conduttrice che non si trattiene e risponde a tono. E sul web piovono critiche per lo showman siciliano Non è passata inosservata la frecciatina cheha mandato adurante la terza serata del festival di. Una punzecchiatina sul suo fisico etereo ed esile alla quale però la modella 22enne non è rimasta indifferente, anzi. Dopo il momentaneo imbarazzo, infatti, laha replicato a tono allo showman siciliano. Un siparietto fuori programma che sul web ha scatenato le critiche. nodo 1928542 La topmodelè stata la co-conduttrice della terza serata del festival di, quella dedicata alle cover. Nella prima ...