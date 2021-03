Pd | Zingaretti | “Nessun ripensamento | ma non scompaio”

(Di venerdì 5 marzo 2021) Nicolava dritto per la sua strada, non cede a ripensamenti. Lo ha ribadito, il giorno dopo le dimissioni, nel corso della visita a Torre Gaia, a Roma, lo ha ripetuto in un post su Facebook subito dopo. Lo ha definito un ‘passo di lato’: “Ma non”, ha precisato. Ieri ha stupito tutti con l’annuncio delle dimissioni da segretario Pd, oggi conferma la sua decisione. “Un grandissimo grazie a tutte e a tutti coloro che in queste ore, da ieri sera, mi hanno scritto e mi stanno scrivendo. Nei prossimi giorni andrò a rinnovare la tessera del Pd per il 2021, perché rimango convinto che sia la grande forza popolare che può garantire a questo Paese il buon governo e l’alternativa alle destre che cavalcano i problemi e non li risolvono”, ha scrittosu Facebook. Sul social dove ieri ha annunciato le dimissioni da ...

... perché resto convinto che sia la forza popolare che può garantire al Paese il buon governo e l'alternativa alle destre, che cavalcano i problemi e non li risolvono', assicura. Il post su ...Nicola lascia la guida del Pd. Una notizia spiazzante non solo per il suo partito ma per tutta la politica. Non è la prima volta che Nicola riflette sulla possibilità di dimettersi. Il governatore del Lazio, alla guida del Pd dal 2019, ha deciso di abbandonare il suo ruolo nel partito. Una scelta, annunciata tramite i social, ...«Ho fatto un passo di lato, ma non scompaio. Ripensamento? Non ci sarà». Nicola Zingaretti parla all'indomani delle annunciate dimissioni da segretario del ...