Napoli, Gattuso può sorridere: Osimhen si allena in gruppo (Di venerdì 5 marzo 2021) Buone notizie per Rino Gattuso dall’ultimo allenamento a Castel Volturno: Victor Osimhen si è allenamento interamente in gruppo Nonostante il brutto periodo che sta passando il Napoli, Rino Gattuso può comunque sorridere: Victor Osimhen si è allenato con il resto del gruppo per tutta la durata della seduta. Questo il report del club azzurro. «Seduta mattitina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 26esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazioni di passing drill ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Buone notizie per Rinodall’ultimomento a Castel Volturno: Victorsi èmento interamente inNonostante il brutto periodo che sta passando il, Rinopuò comunque: Victorsi èto con il resto delper tutta la durata della seduta. Questo il report del club azzurro. «Seduta mattitina per ilal Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 26esima giornata di Serie A. La squadra si èta sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazioni di passing drill ...

GoalItalia : Momenti di tensione in casa Napoli: Gattuso allontana Mario Rui dall'allenamento ?? - capuanogio : Nuovo caso nel #Napoli: #Gattuso ha allontanato #MarioRui dall'allenamento perché il portoghese non aveva un attegg… - sechesi : Delle ultime 11 il Napoli ne ha perse 6, tra cui una finale. È stato eliminato da Coppa Italia ed Europa League ed… - nuccialupetta : RT @kisskissnapoli: .@MetaErmal 'Sono tifoso del Napoli. Mi fa molta rabbia vedere la squadra così giù in classifica. Ma alcune squadre son… - DanyUnicaMetaem : RT @kisskissnapoli: .@MetaErmal 'Sono tifoso del Napoli. Mi fa molta rabbia vedere la squadra così giù in classifica. Ma alcune squadre son… -