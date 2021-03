Monitoraggio Iss, Rt sopra 1: “Forte aumento dei casi da catene di trasmissione non note” (Di venerdì 5 marzo 2021) Monitoraggio Iss 5 marzo 2021, indice Rt in Italia in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra 1 per la prima volta in 7 settimane. Lo evidenzia il report sull’epidemia di Sars-CoV-2, frutto del Monitoraggio settimanale della Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-Ministero della Salute. “Nel periodo 10-23 febbraio – si legge – l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,06 (range 0,98-1,20)”. (segue dopo la foto) Monitoraggio Iss 5 marzo 2021: netto aumento dell’incidenza dei casi a livello nazionale Nella settimana 22-28 febbraio, dopo un periodo di crescita, si osserva una netta accelerazione nell’aumento dell’incidenza a livello nazionale rispetto alla settimana precedente. Si passa a 194,87 ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 5 marzo 2021)Iss 5 marzo 2021, indice Rt in Italia inrispetto alla settimana precedente e1 per la prima volta in 7 settimane. Lo evidenzia il report sull’epidemia di Sars-CoV-2, frutto delsettimanale della Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-Ministero della Salute. “Nel periodo 10-23 febbraio – si legge – l’Rt medio calcolato suisintomatici è stato pari a 1,06 (range 0,98-1,20)”. (segue dopo la foto)Iss 5 marzo 2021: nettodell’incidenza deia livello nazionale Nella settimana 22-28 febbraio, dopo un periodo di crescita, si osserva una netta accelerazione nell’dell’incidenza a livello nazionale rispetto alla settimana precedente. Si passa a 194,87 ...

