Måneskin: “Siamo cresciuti a pane e rock” (Di venerdì 5 marzo 2021) I Måneskin, che quest’anno ha esordito sul palco dell’Ariston con Zitti e Buoni, ci raccontano l’album di prossima uscita (Teatro d’Ira – Volume 1) e la storia che c’è dietro. Un racconto che parte da un’ispirazione chiamata “rock”. Måneskin: “Se sei genuino, il pubblico ti ripaga” Nel corso della conferenza stampa di oggi i Måneskin hanno sviscerato tanti temi, a partire dalla partecipazione al Festival di Sanremo. Zitti e Buoni, il singolo in gara, è un pezzo rock che per molti versi stona con l’atmosfera distinta che si respira al Festival. “Ha un sound duro, diverso”, ha detto Victoria. “Ma è così sbagliato da sembrare giusto”. Forse è vero che il glam rock c’entra poco e niente con Sanremo, ma se la musica e gli intenti sono genuini, il resto passa in secondo piano. “Se uno ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) I, che quest’anno ha esordito sul palco dell’Ariston con Zitti e Buoni, ci raccontano l’album di prossima uscita (Teatro d’Ira – Volume 1) e la storia che c’è dietro. Un racconto che parte da un’ispirazione chiamata “”.: “Se sei genuino, il pubblico ti ripaga” Nel corso della conferenza stampa di oggi ihanno sviscerato tanti temi, a partire dalla partecipazione al Festival di Sanremo. Zitti e Buoni, il singolo in gara, è un pezzoche per molti versi stona con l’atmosfera distinta che si respira al Festival. “Ha un sound duro, diverso”, ha detto Victoria. “Ma è così sbagliato da sembrare giusto”. Forse è vero che il glamc’entra poco e niente con Sanremo, ma se la musica e gli intenti sono genuini, il resto passa in secondo piano. “Se uno ...

lostinmusicz : Non so se prendere i biglietti per i måneskin o no! Ho già rosicato perché non sono riuscita a vederli una volta e… - eleutheriana : RT @riviera24: I #Måneskin in gara a #Sanremo2021 con “#Zittiebuoni”: «Vogliamo fare ciò che ci piace e non quello che va di moda» - Un bra… - saralice03 : RT @riviera24: I #Måneskin in gara a #Sanremo2021 con “#Zittiebuoni”: «Vogliamo fare ciò che ci piace e non quello che va di moda» - Un bra… - noorasaetlre : måneskin io vi amo ma un altro biglietto per un concerto non lo compro che siamo nel mezzo di una pandemia e ce n’h… - ManeskinFanClub : RT @riviera24: I #Måneskin in gara a #Sanremo2021 con “#Zittiebuoni”: «Vogliamo fare ciò che ci piace e non quello che va di moda» - Un bra… -

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin Siamo Sanremo, Vasco Rossi 'tifa' per i Maneskin. Loro: 'Un onore' Se Vasco tifa per noi siamo consacrati come band rock', hanno commentato i ragazzi che sono in gara, per la prima volta, al Festival di Sanremo.

Sanremo. Dopo Dalla e gli altri grandi, s'incorona un giovane Quando siamo arrivati mi ha detto che non aveva mai guidato in autostrada. Gli ho detto di non preoccuparsi, che aveva fatto un buon lavoro". Il Covid blocca Simona Ventura E per un Ibra che racconta ...

Sanremo 2021, gli ascolti della terza serata: 10.596.000 spettatori con il 42,4% di share nella prima part... la Repubblica Se Vasco tifa per noiconsacrati come band rock', hanno commentato i ragazzi che sono in gara, per la prima volta, al Festival di Sanremo.Quandoarrivati mi ha detto che non aveva mai guidato in autostrada. Gli ho detto di non preoccuparsi, che aveva fatto un buon lavoro". Il Covid blocca Simona Ventura E per un Ibra che racconta ...