LIVE Salto con gli sci, Mondiali 2021 in DIRETTA: Kraft concede il tris iridato! Johansson e Geiger sul podio. Cadute per Ryouyu Kobayashi e Eisenbichler (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.52: Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime gare del Mondiale di Oberstdorf, buona serata! 18.50: Nella top ten ci sono Zyla (Pol), Lanisek (Slo), Lindvik (Nor), Y. Sato (Jpn), Huber (Aut), C. Prevc (Slo), Hoerl (Aut) 18.48: Al secondo posto c'è il norvegese Johansson che colma una lacuna importante in una bella carriera: non era mai salito prima sul podio individuale in un Mondiale. Terza piazza sul trampolino di casa per il tedesco Geiger che è stato sul podio nei Mondiali di volo, nella tournèe (vincendo qui ad Oberstdorf), è stato sul podio mondiale nel trampolino piccolo, e ha vinto la gara a squadre mista. Stagione meravigliosa per lui 18.47: Non aveva mai vinto quest'anno ...

