LIVE Atletica, Europei 2021 in DIRETTA: Alessia Trost pulita a 1.91 (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RIEPILOGO DELLE QUALIFICAZIONI DEL MATTINO IL GUIZZO DI LARISSA IAPICHINO ALL’ULTIMO SALTO 20.22 Nella penultima batteria degli 800 metri maschili si disimpegnerà anche l’azzurro Gabriele Aquaro. 20.21 Fra pochissimi attimi comincerà l’attesissima finale del salto in lungo. Favorito il greco Tentoglou. 20.19 Nella quarta batteria degli 800 metri maschili riescono a qualificarsi per il turno successivo il britannico Learmonth, il polacco Kszczot e il francese Khatir, che si è preso la terza posizione al fotofinish- 20.16 Alla grande Alessia Trost! Ancora indenne al primo tentativo alla quota di 1.91. Qualificazione in tasca per l’azzurra. 20.14 Nella terza batteria degli 800 metri maschili, Garcia fa segnare il primo tempo davanti all’irlandese McPhillips e al tedesco ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL RIEPILOGO DELLE QUALIFICAZIONI DEL MATTINO IL GUIZZO DI LARISSA IAPICHINO ALL’ULTIMO SALTO 20.22 Nella penultima batteria degli 800 metri maschili si disimpegnerà anche l’azzurro Gabriele Aquaro. 20.21 Fra pochissimi attimi comincerà l’attesissima finale del salto in lungo. Favorito il greco Tentoglou. 20.19 Nella quarta batteria degli 800 metri maschili riescono a qualificarsi per il turno successivo il britannico Learmonth, il polacco Kszczot e il francese Khatir, che si è preso la terza posizione al fotofinish- 20.16 Alla grande! Ancora indenne al primo tentativo alla quota di 1.91. Qualificazione in tasca per l’azzurra. 20.14 Nella terza batteria degli 800 metri maschili, Garcia fa segnare il primo tempo davanti all’irlandese McPhillips e al tedesco ...

