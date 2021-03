Link Campus University, prof. Manlio Del Giudice nominato uno dei ricercatori più influenti al mondo (Di venerdì 5 marzo 2021) Chi è Manlio del Giudice? Il professore titolare di un corso di laurea in economia e gestione aziendale presso l’università Link Campus University. Il riconoscimento come uno dei più influenti ricercatore al mondo è arrivato grazie al forte impatto che le sue ricerche e le sue produzioni hanno generato nel suo ambito scientifico. La nomina è avvenuta in seguito ad uno studio svolto dall’Università di Stanford, dal titolo “Updated science wide author databases of standardized citation indicators”: si tratta di una pubblicazione, datata 16 Ottobre 2020, apparsa nella rivista internazionale Plos Biology, condotta da esperti come John Ioannidis, professore al dipartimento di medicina e biomedical data science dell’Università di Stanford, ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Chi èdel? Ilessore titolare di un corso di laurea in economia e gestione aziendale presso l’università. Il riconoscimento come uno dei piùricercatore alè arrivato grazie al forte impatto che le sue ricerche e le sue produzioni hanno generato nel suo ambito scientifico. La nomina è avvenuta in seguito ad uno studio svolto dall’Università di Stanford, dal titolo “Updated science wide author databases of standardized citation indicators”: si tratta di una pubblicazione, datata 16 Ottobre 2020, apparsa nella rivista internazionale Plos Biology, condotta da esperti come John Ioannidis,essore al dipartimento di medicina e biomedical data science dell’Università di Stanford, ...

Ultime Notizie dalla rete : Link Campus Lauree ai poliziotti, 71 persone indagate Esami 'facili' di Scienze politiche e relazioni internazionali all'ateneo privato Link Campus University di Roma: dopo oltre due anni di indagini la Procura di Firenze, pochi mesi fa, ha chiuso l'inchiesta con 71 persone indagate a vario titolo per falsità materiale e ideologica ...

