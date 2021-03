Gazzetta: Adl ha contestato a Gattuso la scelta di schierare Maksimovic e Hysaj (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Napoli assomiglia sempre più ad una polveriera. Le polemiche interne, con le offese di Insigne alla squadra, scrive la Gazzetta dello Sport, “aggiungono criticità ad una situazione già di per sé compromessa del tutto o quasi”. Il pareggio contro il Sassuolo ha aperto una nuova crisi. De Laurentiis non ha gradito i cambi del tecnico, in particolare “gli ha contestato quelle di Nikola Maksimovic e Elseid Hysaj, due giocatori a scadenza, che non hanno voluto rinnovare e che a fine stagione andranno via. I procuratori dei due stanno già lavorando da mesi per garantire loro una futura destinazione. Piccoli particolari, che sono ingigantiti dalle prestazioni e dai risultati poco esaltanti”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Napoli assomiglia sempre più ad una polveriera. Le polemiche interne, con le offese di Insigne alla squadra, scrive ladello Sport, “aggiungono criticità ad una situazione già di per sé compromessa del tutto o quasi”. Il pareggio contro il Sassuolo ha aperto una nuova crisi. De Laurentiis non ha gradito i cambi del tecnico, in particolare “gli haquelle di Nikolae Elseid, due giocatori a scadenza, che non hanno voluto rinnovare e che a fine stagione andranno via. I procuratori dei due stanno già lavorando da mesi per garantire loro una futura destinazione. Piccoli particolari, che sono ingigantiti dalle prestazioni e dai risultati poco esaltanti”. L'articolo ilNapolista.

