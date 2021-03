Dl sostegno e fisco: stop cartelle esattoriali fino al 30 aprile. Ma sono già ripartite le notifiche (Di venerdì 5 marzo 2021) Le scadenze per i versamenti legati alle cartelle esattoriali sono sospese fino al 30 aprile, ma dal 1 marzo è ripartita la macchina della riscossione con la notifica dei nuovi atti. Le scadenze sospese andranno saldate entro il sessantesimo giorno dal termine della sospensione. Lo prevede la bozza del decreto sostegno che modifica anche le scadenze per le rate della rottamazione e del saldo e stralcio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 5 marzo 2021) Le scadenze per i versamenti legati allesospeseal 30, ma dal 1 marzo è ripartita la macchina della riscossione con la notifica dei nuovi atti. Le scadenze sospese andranno saldate entro il sessantesimo giorno dal termine della sospensione. Lo prevede la bozza del decretoche modifica anche le scadenze per le rate della rottamazione e del saldo e stralcio L'articolo proviene da Firenze Post.

