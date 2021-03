Covid, sindaco Palermo “Preoccupanti i dati sui giovani” (Di venerdì 5 marzo 2021) “Ormai i dati del contagio tra i giovani sono fin troppo chiari e Preoccupanti”. A dirlo in una videodichiarazione il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. “Per favore abbiate cura della salute vostra e dei vostri cari”. fsc/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 marzo 2021) “Ormai idel contagio tra isono fin troppo chiari e”. A dirlo in una videodichiarazione ildi, Leoluca Orlando. “Per favore abbiate cura della salute vostra e dei vostri cari”. fsc/com su Il Corriere della Città.

repubblica : Covid, famiglia sterminata in otto giorni a Veroli, città a lutto: Padre, madre e figlia stroncati dal virus nel co… - IlContiAndrea : In un Paese normale il sindaco di #Milano dovrebbe chiedere scusa, ammettere l’errore di non aver pensato a un pres… - TgLa7 : Covid: sindaco Bologna, siamo a un passo dalla zona rossa. 'Ricoveri in aumento ma il peggio deve ancora venire' - Marc852835993 : RT @RadioSavana: Aeroporto di Bergamo. Un testimone atterrato da Londra: 'Ci hanno fatto assembrare come bestiame, non esiste nessun tipo d… - ilmessaggeroit : Carlo Tognoli è morto per il Covid: l'ex sindaco di Milano aveva 82 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaco ALTRA VITTIMA DEL COVID. DE IESO: "PERDITA PREZIOSA PER LA NOSTRA COMUNITÀ" ...COVID - 19 strappa via a questa nostra terra un altro suo figlio. L'unico nostro concittadino che era ricoverato all'ospedale San Pio di Benevento è venuto a mancare da qualche ora". Così il sindaco ...

Foligno e Perugia insieme nel segno del Giro d'Italia ... Stefano Zuccarini, con l'assessore Decio Barili, e il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, con l'... "Si tratta di un'opportunità per due città che stanno vivendo la situazione determinata dal Covid " ha ...

Covid: sindaco Pesaro, altissima affluenza screening scuole Agenzia ANSA Gli sviluppatori di Ghost of Tsushima diventano “ambasciatori del turismo” Ghost of Tsushima è un titolo che ha fatto parecchio parlare di sé. La fascinazione per gli ambienti orientali ha dato prova di notevole interesse e, per questo, gli sviluppatori hanno ricevuto un’ono ...

“Ho il covid”, Don Andrea dal letto d’ospedale: malattia da non sottovalutare In un messaggio social rivolto ai suoi parrocchiani, ha spiegato di aver sofferto, nelle scorse ore, di dolori molto forti e febbre alta.

...- 19 strappa via a questa nostra terra un altro suo figlio. L'unico nostro concittadino che era ricoverato all'ospedale San Pio di Benevento è venuto a mancare da qualche ora". Così il...... Stefano Zuccarini, con l'assessore Decio Barili, e ildi Perugia, Andrea Romizi, con l'... "Si tratta di un'opportunità per due città che stanno vivendo la situazione determinata dal" ha ...Ghost of Tsushima è un titolo che ha fatto parecchio parlare di sé. La fascinazione per gli ambienti orientali ha dato prova di notevole interesse e, per questo, gli sviluppatori hanno ricevuto un’ono ...In un messaggio social rivolto ai suoi parrocchiani, ha spiegato di aver sofferto, nelle scorse ore, di dolori molto forti e febbre alta.