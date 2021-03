Congo, ucciso in un’imboscata il procuratore che indagava sulla morte dell’ambasciatore Attanasio (Di venerdì 5 marzo 2021) Ancora sangue in Congo. “È stato ucciso in un’ imboscata il procuratore che indagava sulla morte del nostro ambasciatore. Del carabiniere di scorta e del loro autista nel nord Kivu”. La notizia viene data su Twitter da GeopoliticalCenter. Un gruppo di analisi strategica, militare, politica ed economica indipendente basato in Italia. ucciso in Congo il procuratore che indagava su Attanasio Il procuratore, riportano i media Congolesi, si chiamava Mwilanya Asani William. Lo hanno ucciso in un’imboscata nel territorio di Rutshuru, nel Nord Kivu. La notizia, riporta la radio Mnctv Congo, è stata confermata dalle forze ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 marzo 2021) Ancora sangue in. “È statoin un’ imboscata ilchedel nostro ambasciatore. Del carabiniere di scorta e del loro autista nel nord Kivu”. La notizia viene data su Twitter da GeopoliticalCenter. Un gruppo di analisi strategica, militare, politica ed economica indipendente basato in Italia.inilchesuIl, riportano i medialesi, si chiamava Mwilanya Asani William. Lo hannoinnel territorio di Rutshuru, nel Nord Kivu. La notizia, riporta la radio Mnctv, è stata confermata dalle forze ...

