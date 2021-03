Congo, ucciso il giudice che indagava sulla morte di Attanasio e Iacovacci (Di venerdì 5 marzo 2021) È stato ucciso in un’imboscata in Congo il giudice militare, William Assani, che indagava sulla morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustafa Milambo. L’attacco – riferiscono fonti locali – è avvenuto il 2 marzo sulla stessa strada Rutshuru-Gom mentre il magistrato tornava da “una riunione sulla sicurezza dell’area e in particolare sull’omicidio dell’ambasciatore italiano e dei suoi due accompagnatori”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 5 marzo 2021) È statoin un’imboscata inilmilitare, William Assani, chedell’ambasciatore italiano Luca, del carabiniere Vittorioe dell’autista Mustafa Milambo. L’attacco – riferiscono fonti locali – è avvenuto il 2 marzostessa strada Rutshuru-Gom mentre il magistrato tornava da “una riunionesicurezza dell’area e in particolare sull’omicidio dell’ambasciatore italiano e dei suoi due accompagnatori”. L'articolo proviene da Italia Sera.

