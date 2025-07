Turista americano accoltellato e rapinato sul regionale per Milano | è caccia alla gang

Ancora una rapina violenta a Milano, questa volta a bordo di un treno. Sul convoglio ferroviario in viaggio da Melegnano a Milano Bovisa, un gruppo di nordafricani – composto da tre o quattro persone – ha rapinato un turista americano. Secondo quanto ricostruito dal capotreno, la vittima è stata aggredita violentemente ed è stata colpita con un’arma da taglio. Il fendente ha sfiorato la gola e attraversato la spalla sinistra fino alla destra: le ferite riportate dal turista, 27 anni, sono superficiali ma comunque preoccupanti. Non paghi, i nordafricani hanno strappato dal collo della vittima una collanina d’oro e sono scesi alla fermata di San Giuliano Milanese, facendo perdere le tracce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Turista americano accoltellato e rapinato sul regionale per Milano: è caccia alla gang

