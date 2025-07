Partita del Cuore 2025 l' allenatore La Russa | Mi auguro bella sfida può avvicinare i parlamentari

(Agenzia Vista) L'Aquila, 15 luglio 2025 Mi auguro una bella sfida, può avvicinare i parlamentari dei diversi partiti. Ogni volta che mi è capitato di partecipare, ho spinto affinchĂ© ci fosse parlamentari di diversi partiti in squadra", così La Russa prima della Partita del Cuore 2025. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Partita del Cuore 2025, l'allenatore La Russa: Mi auguro bella sfida, può avvicinare i parlamentari

