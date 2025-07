Gaia De Gol 15 anni muore travolta da un masso mentre scatta una foto sul Piave

Il dramma sul Piave: tragedia tra le rocce per una foto. Martedì 15 luglio, nel pomeriggio, una giornata d’estate si è trasformata in tragedia. Gaia De Gol, 15 anni, residente in provincia di Belluno, ha perso la vita a Busche, frazione di Cesiomaggiore, dopo essere stata travolta da una scarica di sassi e detriti staccatasi dalla parete rocciosa accanto a un vecchio ponte sul fiume Piave. La ragazza si era arrampicata con un’amica su un pilone del ponte per scattare una foto. A un tratto, un masso – forse smosso dai loro movimenti – si è staccato dalla parete e ha colpito Gaia in pieno, uccidendola sul colpo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Gaia De Gol, 15 anni, muore travolta da un masso mentre scatta una foto sul Piave

Gaia De Gol, 15 anni, muore travolta da un masso mentre scatta una foto sul Piave.

