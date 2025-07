Immissioni in ruolo docenti secondaria | in Veneto fase 1 fino al 17 luglio ore 7 AVVISO

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha comunicato l’avvio della fase 1 relativa alle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 20252026 dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

