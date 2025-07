Hjulmand Juventus il nome si infiamma! Cosa filtra con lo Sporting | ci sono importanti aggiornamenti sul futuro del centrocampista

Hjulmand Juventus, il nome si infiamma nelle mosse dei bianconeri: tutti i dettagli sul centrocampista. Il calciomercato Juventus si sta preparando ad affrontare un’importante finestra di mercato, con una serie di trattative in corso per rinforzare il proprio centrocampo. Tra i nomi piĂą discussi in casa bianconera, ci sarebbe Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, i dialoghi fra la Juventus e il club portoghese sono andati avanti a buon ritmo, con una particolare attenzione su Alberto Costa. Tuttavia, l’interesse per Hjulmand non è passato inosservato, e una volta che l’operazione per il terzino sinistro sarĂ definita, la Juventus ha intenzione di spostare la sua attenzione su di lui per avviare una trattativa separata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

