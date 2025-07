Calciomercato Pisa Simeone si avvicina Nel mirino altri due colpi per la squadra nerazzurra

Calciomercato Pisa: Simeone nel mirino, Scuffet vicino e Troilo in rampa di lancio. La situazione Il Calciomercato Pisa entra nel vivo con una serie di operazioni strategiche pronte a delineare la rosa per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro ha intensificato i contatti con il Napoli per portare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Pisa, Simeone si avvicina. Nel mirino altri due colpi per la squadra nerazzurra

Pisa: tra Serie A e calciomercato, focus su prestiti e riscatti - In un meraviglioso limbo tra la chiusura di una stagione che ha giĂ portato in cassa il suo straordinario traguardo, e un futuro nuovo, radioso, tortuoso ma allo stesso tempo splendido.

Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo offensivo: contatti avviati per Sanabria (Torino). Le ultime - Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo per l’attacco. Antonio Sanabria è fortemente nel mirino della squadra nerazzurra Il calciomercato Pisa comincia a muovere i primi passi sul mercato in vista della prossima stagione, con un occhio puntato alla Serie A.

Calciomercato Pisa, la situazione nerazzurra in vista dell’estate. L’indiscrezione tra prestiti, riscatti e trattative - Calciomercato Pisa, la situazione nerazzurra tra prestiti, riscatti e possibili trattative in estate.

Il Pisa sogna in grande per l’attacco e punta su Giovanni Simeone, seguendo le orme di papà Diego, storico nerazzurro degli anni ’90 ?. La trattativa con il Napoli è in corso, ma l’ingaggio alto resta una sfida. Vai su Facebook

Pisa, si continua a lavorare per Simeone. Sempre più vicino Scuffet per la porta: gli aggiornamenti - L’obiettivo del club è quello di acquistare Giovanni Simeone a titolo definitivo, inserendo nell’operazione anche Alessio Zerbin. Riporta gianlucadimarzio.com

Pisa, non solo Tessmann: si cerca il triplo accordo col Napoli! - Calciomercato Pisa – Il neopromosso Pisa ha ufficializzato, da qualche giorno, Alberto Gilardino per la panchina. Scrive fantamaster.it