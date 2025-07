Battuto anche Vasco Rossi il concerto di Ultimo sarà il più grande di sempre | i dettagli

Ultimo fa segnare il record italiano di biglietti venduti per il concerto di un singolo artista, 250 mila. Battuto il primato di Modena Park di Vasco Rossi. Lo show più grande di sempre, festival esclusi, è del croato Marko Perkovic Thompson Vai su X

