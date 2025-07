Giorgetti | Dazi oltre il 10% sono insostenibili Sul golden power | C’è una sentenza del Tar

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, parlando all’evento per i 165 anni del Corriere Adriatico, ha affrontato due temi caldi dell’attualità economico-politica: le tensioni commerciali con gli Stati Uniti e il braccio di ferro con l’Unione Europea sulla normativa golden power. Il ministro ha lanciato un doppio messaggio: sui dazi è necessario trovare un compromesso «ragionevole», e sulla sicurezza lo Stato italiano deve mantenere la sua sovranità decisionale, ribadendo il principio che «la sicurezza economica è parte della sicurezza nazionale». La soglia del 10% sui dazi. «È troppo importante arrivare a un compromesso ragionevole sui dazi», ha dichiarato Giorgetti, sottolineando la necessità di negoziare «senza stancarsi e senza cedere di nemmeno un centimetro». 🔗 Leggi su Open.online

La precisazione di Bruxelles dopo le indiscrezioni sulla bocciatura dell'intervento di golden power nell'ops di Unicredit su Banco Bpm: «Non abbiamo nemmeno concluso alcuna valutazione preliminare e non è stata inviata alcuna lettera».

