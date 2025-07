Partita del Cuore l' ironia di Renzi | Senza Schlein non chiedetemi di abbracciare La Russa

"L'anno scorso l'abbraccio con Schlein alla Partita del cuore, e quest'anno? "Elly non c'è, Conte non c'è, non chiedetemi di abbracciare La Russa per favore, ecco". Così Matteo Renzi scherza con i giornalisti a bordo campo allo Stadio Gran Sasso d'Italia a L'Aquila prima della Partita del Cuore. Come ogni anno la Nazionale Politici sfida la Nazionale Cantanti per sostenere la raccolta fondi destinata al "Progetto Accoglienza", realizzato dalla Fondazione Bambino GesĂą e dalla Caritas Italiana, per offrire vitto, alloggio e sostegno materiale alle famiglie dei bambini ricoverati, provenienti da tutta Italia e dall'estero. 🔗 Leggi su Iltempo.it

