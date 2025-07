Siena incidente stradale | auto si ribalta su un fianco Due feriti estratti dalle lamiere

I Vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti intorno nel primo pomeriggio di oggi, 15 luglio 2025, per un incidente stradale al km 8+700 della Siena-Bettolle, tra Castelnuovo B.ga e Casetta direzione Siena. Una vettura si è ribaltata su un fianco e due dei tre occupanti sono stati estratti dall'abitacolo dalla squadra VF, per poi essere affidato ai sanitari del 118 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Siena, incidente stradale: auto si ribalta su un fianco. Due feriti estratti dalle lamiere

