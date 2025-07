Jude Bellingham ha fissato per tre mesi dopo l’intervento chirurgico alla spalla

2025-07-15 19:55:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham è destinato a sottoporsi a un intervento chirurgico sulla spalla sinistra a Londra questa settimana, secondo i rapporti. L’Inghilterra internazionale dovrebbe essere fuori combattimento per circa 10-12 settimane, escludendolo per una parte significativa della campagna all’inizio del 202526. Bellingham, 22 anni, ha avuto a che fare con una questione persistente alla spalla che risale al novembre 2023, quando ha subito una dislocazione durante uno scontro di Laliga con Rayo Vallecano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Dopo Jude anche Jobe Bellingham potrebbe andare in Germania. L’Eintracht punta il talento del Sunderland - Dopo Jude anche Jobe Bellingham potrebbe andare in Germania. L’Eintracht punta il talento del Sunderland Jobe Bellingham, giovane talento del Sunderland e fratello minore di Jude, è attualmente in Germania per discutere un possibile trasferimento all’Eintracht Francoforte.

Il Borussia Dortmund conferma la mossa per Jobe mentre il giovane Bellingham segue le orme di Jude - 2025-06-10 14:49:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Borussia Dortmund ha confermato la firma di Jobe Bellingham con un accordo di cinque anni da Sunderland.

Jude Bellingham “cercando di non pensare troppo” alla Coppa del Mondo “Crazy” del Real Madrid - 2025-07-09 09:45:00 Ecco quanto riportato poco fa: Jude Bellingham ha detto che si aspettava di essere “anonimo” alla Coppa del Mondo del Club FIFA del 2025 negli Stati Uniti – solo per il “incredibile” livello di supporto del Real Madrid per includere i fan che monta i impalcature nel tentativo di vedere all’interno dell’autobus della squadra.

Real Madrid, Bellingham conferma: Mi opero alla spalla dopo Il Mondiale per Club; Real Madrid shock: Bellingham out per mesi dopo l'infortunio; Real Madrid, Bellingham non ce la fa: intervento confermato dopo il Mondiale per Club.

Real Madrid, Bellingham si opera alla spalla: tempi di recupero stimati in circa 3 mesi - Nella giornata di mercoledì Jude Bellingham verrà operato alla spalla sinistra per risolvere un problema con il quale convive dallo scorso novembre 2023. Come scrive sport.sky.it

Real Madrid, tegola Bellingham: deve operarsi, lunghi tempi di recupero - Prima il ko contro il Paris Saint Germain nella semifinale del Mondiale per club, poi l'intervento che porterà Jude Bellingham a restare fermo ai box per diversi mesi. Si legge su msn.com