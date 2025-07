Scrollando sui social, vediamo uno strano video in cui Joe Biden, Donald Trump, Vladimir Putin, Kim Jong-un, Xi Jinping, Zelensky, Macron e Netanyahu ballano insieme, si abbracciano e sorridono sul vagone di un treno in corsa; poi un altro video, mandato in una di quelle orribili e infinite catene su Whatsapp, qui un personaggio famoso della tv ci svela un fantomatico “metodo segreto” per guadagnare milioni con un click; e ancora, un video animato di gattini e cagnolini che cantano e ballano in maniera grottesca, assumendo una sinistra sembianza “umana” e magari, persino il volto di qualcuno che conosciamo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Contro deepfake e Intelligenza artificiale, la Danimarca vara il copyright sui tratti somatici