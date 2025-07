Il sci-fi horror di stephen king divide pubblico e critici su rotten tomatoes

analisi del nuovo show di Stephen King: "The Institute". Il recente debutto della serie televisiva "The Institute", ispirata al romanzo omonimo dello scrittore Stephen King, ha suscitato opinioni contrastanti tra critica e pubblico. La produzione, trasmessa in anteprima con due episodi sulla piattaforma MGM+ il 13 luglio 2025, affronta tematiche legate al soprannaturale e alla sperimentazione scientifica su giovani dotati di poteri telecinetici. La narrazione si concentra sulle vicende di Luke Ellis, adolescente con capacitĂ telecinetiche, che viene rapito e sottoposto a studi nell'omonimo edificio, mentre tenta di fuggire insieme ad altri ragazzi della sua etĂ .

