90 Day | cacciatori d’amore rivelazioni sconvolgenti dai membri del cast

Le ultime puntate di 90 Day: Hunt For Love hanno suscitato grande interesse tra gli appassionati del franchise, grazie a rivelazioni sorprendenti e momenti di forte intrattenimento. La serie, iniziata a fine maggio 2025, si distingue come il secondo spin-off dedicato ai protagonisti di 90 Day FiancĂ©, portando in scena otto ex concorrenti alla ricerca di nuove possibilitĂ amorose in un resort di Tulum, in Messico. In questo contesto, i partecipanti si confrontano non solo tra loro ma anche con altri single, partecipando inoltre a esercizi mirati a migliorare le proprie capacitĂ relazionali.

