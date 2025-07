La scomoda verit√† di Sumru viene fuori nel corso della nona puntata de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5, in prima serata, domenica 20 luglio 2025. La donna ammette con tutta la sua famiglia di essere la madre dei gemelli Nuh e Melek e di averli abbandonati poich√© frutto di una violenza del suo ex marito. Una confessione che spiazza i due fratelli, ma anche Samet, che decide di cacciare la moglie di casa. Ecco le anticipazioni. . Sumru viene cacciata da villa Sansalan. 1√ó25:¬†Hikmet fa firmare il trasferimento di propriet√† della sua parte di villa a Sumru. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Notte nel Cuore, anticipazioni nona puntata di domenica 20 luglio 2025