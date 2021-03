Chi è Bugo? Età, altezza e testo canzone a Sanremo 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) Scopriamo qualcosa in più su Bugo: vero nome, età, altezza, vita privata, carriera, dove seguirlo sui social e il testo della canzone in gara a Sanremo 2021. Chi è Bugo Nome e Cognome: Cristian Bugatti (in arte Bugo)Data di nascita: 2 agosto 1973Luogo di Nascita: Rho (Milano)Età: 46 annialtezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: LeoneProfessione: cantanteFidanzata: è sposato con ElisabettaFigli: un figlioTatuaggi: informazione L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 5 marzo 2021) Scopriamo qualcosa in più su: vero nome, età,, vita privata, carriera, dove seguirlo sui social e ildellain gara a. Chi èNome e Cognome: Cristian Bugatti (in arte)Data di nascita: 2 agosto 1973Luogo di Nascita: Rho (Milano)Età: 46 anni: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: LeoneProfessione: cantanteFidanzata: è sposato con ElisabettaFigli: un figlioTatuaggi: informazione L'articolo proviene da Novella 2000.

andrea_pppili : Ma chi è che ascolta Bugo scusate - Silvietta_1986 : E non sto negando l'evidenza riguardo Bugo, attenzione...i problemi sono innegabili. Semplicemente vorrei che si sm… - rihitster : @lilly0971 E poi, ma chi ca... è bugo? - alessialuvsu : ok ma chi ha detto a bugo che sa cantare? - barbarabarmili : RT @madddalena: Bugo ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e che cazzo non azzecchi mai manco una… -