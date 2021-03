Alla primaria Ricasoli palloncini contro la Dad (Di venerdì 5 marzo 2021) Una protesta colorata davanti Alla scuola primaria di via Ricasoli a Torino. I bambini della scuola e le maestre per esprimere la loro contrarietà Alla Dad, e a rischio della chiusura degli istituti primari, hanno decorato il cancello con palloncini e disegni e uno striscione: “La scuola non è il virus”. Sui palloncini le firme delle classi e lo slogan “Scuola Aperta” mentre nei disegni i piccoli alunni chiedono di poter stare in aula assieme ai loro compagni. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 5 marzo 2021) Una protesta colorata davantiscuoladi viaa Torino. I bambini della scuola e le maestre per esprimere la loro contrarietàDad, e a rischio della chiusura degli istituti primari, hanno decorato il cancello cone disegni e uno striscione: “La scuola non è il virus”. Suile firme delle classi e lo slogan “Scuola Aperta” mentre nei disegni i piccoli alunni chiedono di poter stare in aula assieme ai loro compagni. L'articolo proviene da Nuova Società.

