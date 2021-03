Zingaretti: 15 mln per 214 giovani (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma – La Regione Lazio ha deliberato lo stanziamento di 15 milioni di euro, provenienti dal Fondo di Coesione Sociale, per permettere un ulteriore scorrimento della graduatoria dei giovani agricoltori, misura 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio. “Un grande passo- dichiara il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti- permesso grazie all’accordo sancito lo scorso luglio con l’allora ministro Provenzano sulla riprogrammazione dei fondi strutturali 2014-2020, che testimonia la capacita’ del Lazio di spendere i fondi europei in modo concreto ed efficace, anche in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo a livello nazionale e mondiale.” “Vogliamo che i nostri giovani possano guardare al futuro con speranza e ringrazio personalmente le giovani agricoltrici e i giovani ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma – La Regione Lazio ha deliberato lo stanziamento di 15 milioni di euro, provenienti dal Fondo di Coesione Sociale, per permettere un ulteriore scorrimento della graduatoria deiagricoltori, misura 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio. “Un grande passo- dichiara il Presidente della Regione Lazio, Nicola- permesso grazie all’accordo sancito lo scorso luglio con l’allora ministro Provenzano sulla riprogrammazione dei fondi strutturali 2014-2020, che testimonia la capacita’ del Lazio di spendere i fondi europei in modo concreto ed efficace, anche in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo a livello nazionale e mondiale.” “Vogliamo che i nostripossano guardare al futuro con speranza e ringrazio personalmente leagricoltrici e i...

