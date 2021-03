Vaccino: via libera a unica dose per guariti, la circolare (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Mentre cresce la preoccupazione degli esperti per le varianti che spingono la curva dei contagi, arriva il semaforo verde dal ministero della Salute alla possibilità di somministrare un’unica dose di Vaccino anti-Covid, senza dunque effettuare alcun richiamo, ai soggetti che hanno già avuto un’infezione da virus SarsCov2. L’indicazione è contenuta in una nuova circolare firmata dal direttore della Prevenzione del dicastero Giovanni Rezza, ed in questa direzione di erano già espressi sia il Consiglio superiore di sanità sia l’Agenzia italiana del farmaco. L’assunto di base è che i soggetti che abbiano già contratto l’infezione e ne siano guariti abbiano al contempo sviluppato anche una certa immunità. Da qui la possibilità di non effettuare la seconda dose e di ricevere la ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Mentre cresce la preoccupazione degli esperti per le varianti che spingono la curva dei contagi, arriva il semaforo verde dal ministero della Salute alla possibilità di somministrare un’dianti-Covid, senza dunque effettuare alcun richiamo, ai soggetti che hanno già avuto un’infezione da virus SarsCov2. L’indicazione è contenuta in una nuovafirmata dal direttore della Prevenzione del dicastero Giovanni Rezza, ed in questa direzione di erano già espressi sia il Consiglio superiore di sanità sia l’Agenzia italiana del farmaco. L’assunto di base è che i soggetti che abbiano già contratto l’infezione e ne sianoabbiano al contempo sviluppato anche una certa immunità. Da qui la possibilità di non effettuare la secondae di ricevere la ...

