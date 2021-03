Ultimi sondaggi polici, fiducia nei leader: in calo Draghi, Conte in salita, poi Meloni (Di giovedì 4 marzo 2021) Tra gli Ultimi sondaggi politici c'è quello Emg Acqua relativo alla fiducia nei leader. A presentarli è stato Fabrizio Masia, direttore generale dell'istituto, nel corso della trasmissione Agorà, in onda su Rai 3. E sono arrivati dati significativi se si considera che rappresentano quello che è stato un primo riscontro delle settimane del governo presieduto da Mario Draghi. Ultimi sondaggi politici, la prima flessione di Draghi A confronto sono i dati delle rilevazioni del 25 febbraio e del 4 marzo. La notizia è che Mario Draghi che, fino a poco tempo fa, pareva avere un consenso quasi plebiscitario lascia qualche punto per strada in relazione alla fiducia da parte degli italiani. Sia chiaro: l'ex presidente della ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 marzo 2021) Tra glipolitici c'è quello Emg Acqua relativo allanei. A presentarli è stato Fabrizio Masia, direttore generale dell'istituto, nel corso della trasmissione Agorà, in onda su Rai 3. E sono arrivati dati significativi se si considera che rappresentano quello che è stato un primo riscontro delle settimane del governo presieduto da Mariopolitici, la prima flessione diA confronto sono i dati delle rilevazioni del 25 febbraio e del 4 marzo. La notizia è che Marioche, fino a poco tempo fa, pareva avere un consenso quasi plebiscitario lascia qualche punto per strada in relazione allada parte degli italiani. Sia chiaro: l'ex presidente della ...

