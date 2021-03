Tutto su Devin Booker | ' la stella più sottovalutata della Nba'

Gazzetta_NBA : #Phoenix, tutto su Devin #Booker, 'la Stella più sottovalutata dell'#NBA' -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto Devin

Due giorni fa la Nba ha nominato la guardia dei Phoenix SunsBooker "giocatore del mese" della Western Conference, riportando in Arizona un riconoscimento che mancava dal marzo 2010, quando a vincere fu Amar'e Stoudemire. Il figlio del grande Melvin, ...Il gioco è fatto, nonostante il buonsi faccia cacciare per qualche parola di troppo agli ... L azzurro non brilla al tiro, chiudendo con 8 punti e 4 rimbalzi in 25 minuti scarsi, mail ...Dopo il fischio assurdo a Devin Booker per aver passato male un pallone ad un arbitro, ecco il tecnico a Montrezl Harrell per aver gridato "And One!" dopo aver realizzato un canestro.Phoenix sbanca anche lo Staples Center: ha vinto 15 delle ultime 18 partite e a Ovest solo Utah le sta davanti. James mette 38 punti ma non riesce a salvare i campioni decimati dalle assenze: “Siamo s ...