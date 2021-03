Traffico Roma del 04-03-2021 ore 18:00 (Di giovedì 4 marzo 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati dalle redazione in studio Daniele guerrisi sulla percorso Urbano della Roma L’Aquila code per incidente da Portonaccio a Tor Cervara Verso il raccordo sulla tangenziale verso San Giovanni Ci sono cose da Corso Francia la Salaria e poi da via dei Monti Tiburtini cena rampa di ingresso per la Roma L’Aquila a causa delle difficoltà di immissione sul tratto Urbano sul raccordo in carreggiata interna abbiamo rallentamenti e code dalla Cassia bis alla Salaria dalla Bufalotta a Tor Bella Monaca e dalla Pontina a Parco dei Medici rallentamenti e code anche in esterna dalla Roma Fiumicino alla Romanina chiude per lavori sul viadotto della Magliana da via Isacco Newton a via del Cappellaccio verso l’Eur mentre a Torre Angela Ci sono code per incidente su via di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalle redazione in studio Daniele guerrisi sulla percorso Urbano dellaL’Aquila code per incidente da Portonaccio a Tor Cervara Verso il raccordo sulla tangenziale verso San Giovanni Ci sono cose da Corso Francia la Salaria e poi da via dei Monti Tiburtini cena rampa di ingresso per laL’Aquila a causa delle difficoltà di immissione sul tratto Urbano sul raccordo in carreggiata interna abbiamo rallentamenti e code dalla Cassia bis alla Salaria dalla Bufalotta a Tor Bella Monaca e dalla Pontina a Parco dei Medici rallentamenti e code anche in esterna dallaFiumicino allanina chiude per lavori sul viadotto della Magliana da via Isacco Newton a via del Cappellaccio verso l’Eur mentre a Torre Angela Ci sono code per incidente su via di ...

#Roma #Viabilità, traffico intenso in via Aurelia tra Via della Madonna del Riposo e Piazza Irnerio in direzione Via di Boccea
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-03-2021 ore 17:45
Traffico Roma del 04-03-2021 ore 18:00
Informazioni linee ferroviarie: Linee AV e convenzionale Roma - Firenze: dalle ore 17.20 traffico sospeso in pross…
#Roma #viabilità, traffico intenso in via Ardeatina tra Via di Torricola e Via di Fioranello in direzione fuori Roma