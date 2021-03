Super Smash Bros. Ultimate: Sakurai parla di spadaccini in un’intervista (Di giovedì 4 marzo 2021) Di cappa e spada: Masahiro Sakurai parla degli spadaccini in Super Smash Bros. Ultimate in un podcast, poco prima dello stream di Pyra/Mythra Con l’arrivo di Pyra e Mythra, non ci aspettavamo di certo di poter tradurre un’intervista a Masahiro Sakurai in persona come notizia “bonus” di Super Smash Bros. Ultimate per oggi dopo il torneo Pokémon Smash, eppure eccoci qui. Durante il podcast Washa Live, il game designer ha toccato brevemente l’argomento dei molti spadaccini presenti nello stellare cast di personaggi del gioco. La decisione su chi entra e chi no non spetta interamente a lui, e anche in questo caso non ha dimenticato di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 4 marzo 2021) Di cappa e spada: Masahirodegliinin un podcast, poco prima dello stream di Pyra/Mythra Con l’arrivo di Pyra e Mythra, non ci aspettavamo di certo di poter tradurrea Masahiroin persona come notizia “bonus” diper oggi dopo il torneo Pokémon, eppure eccoci qui. Durante il podcast Washa Live, il game designer ha toccato brevemente l’argomento dei moltipresenti nello stellare cast di personaggi del gioco. La decisione su chi entra e chi no non spetta interamente a lui, e anche in questo caso non ha dimenticato di ...

