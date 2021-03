Sanremo: Ermal Meta in cima alla classifica (Di giovedì 4 marzo 2021) La seconda serata del Festival di Sanremo si è conclusa in maniera meno lineare della prima. Palloncini Osé inseriti in platea per burlarsi del Festival, mash up di Elodie apprezzatissimo, così come il momento toccante della sua storia personale. Una classifica finale che ha premiato per la serata Irama e Ermal Meta, mentre la classifica generale vede svettare lo stesso Ermal Meta, scavalcando Annalisa. Una seconda serata che non è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 4 marzo 2021) La seconda serata del Festival disi è conclusa in maniera meno lineare della prima. Palloncini Osé inseriti in platea per burlarsi del Festival, mash up di Elodie apprezzatissimo, così come il momento toccante della sua storia personale. Unafinale che ha premiato per la serata Irama e, mentre lagenerale vede svettare lo stesso, scavalcando Annalisa. Una seconda serata che non è Articolo completo: dal blog SoloDonna

RaiRadio2 : «Appena ho finito di cantare la tensione è andata via e adesso ho voglia di risalire di nuovo sul palco.»… - rtl1025 : ?? Ermal Meta ?? ?? Un milione di cose da dirti ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E mi allunghi la vita inconsa… - OndeFunky : Una canzone d'amore in un disco ribelle @MetaErmal a #Sanremo21 #SanremoFunky ?? - _ReblFleuR_ : RT @Almi__C: Tra tanti artisti che snobbano Sanremo voi siate sempre Ermal Meta che bacia il palco in segno di rispetto???? #sanremo2021 ht… - giugixsangio : RT @Almi__C: Tra tanti artisti che snobbano Sanremo voi siate sempre Ermal Meta che bacia il palco in segno di rispetto???? #sanremo2021 ht… -