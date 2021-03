Real Madrid e Barcellona, la UE conferma: «Ricevuti aiuti di stato illeciti» (Di giovedì 4 marzo 2021) La Corte di Giustizia della UE ha qualificato come aiuto di stato il regime fiscale di Real Madrid, Barcellona, Osasuna e Athletic Bilbao La Corte di Giustizia della UE smentisce quanto deciso dal Tribunale della UE e dà ragione alla Commissione europea in merito agli aiuti di stato del regime fiscale che hanno ricevuto quattro club della Liga spagnola: Barcellona, Real Madrid, Osasuna e Athletic Bilbao. La Corte ha stabilito che i giudici del Tribunale che annullarono la sentenza nel 2019 sono accorsi in un diritto di errore; ritenendo così valida la decisione di Bruxelles che nel 2016 aveva stabilito che questi club, per circa 20 anni, hanno pagato le tasse venendo considerati società sportive senza scopo di lucro in virtù di una ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) La Corte di Giustizia della UE ha qualificato come aiuto diil regime fiscale di, Osasuna e Athletic Bilbao La Corte di Giustizia della UE smentisce quanto deciso dal Tribunale della UE e dà ragione alla Commissione europea in merito aglididel regime fiscale che hanno ricevuto quattro club della Liga spagnola:, Osasuna e Athletic Bilbao. La Corte ha stabilito che i giudici del Tribunale che annullarono la sentenza nel 2019 sono accorsi in un diritto di errore; ritenendo così valida la decisione di Bruxelles che nel 2016 aveva stabilito che questi club, per circa 20 anni, hanno pagato le tasse venendo considerati società sportive senza scopo di lucro in virtù di una ...

