Quando e perché una canzone diventa la colonna sonora di un amore (anche senza Sanremo) (Di giovedì 4 marzo 2021) Nuova puntata della rubrica “amore non è solo amare” della dott.sa Valeria Randone, specialista in psicologia e sessuologia clinica. Se avete domande, suggerimenti, o desiderate che venga trattato un tema in particolare, scrivete a esperto@lastampa.it Leggi su lastampa (Di giovedì 4 marzo 2021) Nuova puntata della rubrica “non è solo amare” della dott.sa Valeria Randone, specialista in psicologia e sessuologia clinica. Se avete domande, suggerimenti, o desiderate che venga trattato un tema in particolare, scrivete a esperto@lastampa.it

Advertising

AAlciato : Si sono alzati ogni volta prima delle 4, con il sorriso. Non hanno staccato mai, perché quando il lavoro è passione… - borghi_claudio : @b_baolo Risposta ufficiale: perchè in quanto membro di un partito condivido la linea del segretario. Potrei anche… - ilriformista : La bizzarra logica del procuratore di Catania: da AstraZeneca non emergono pericoli perché Zuccaro e i colleghi si… - carolavarano : RT @HMQueenBee: Vi voglio così preoccupati per la trombosi venosa anche quando a causarla è la pillola anticoncezionale che la vostra ragaz… - dadoSuperSantos : RT @Vink901: Chissà perché L'ASL di Milano non intervenne quando la squadra falciadiata dal covid era quella rossonera del #Milan. È propri… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando perché Putin a Biden: 'Io assassino? Chi lo dice sa di esserlo. Gli auguro salute' Ma quando valutiamo altre persone , o quando valutiamo anche altri Stati, altri popoli, ci sembra sempre di guardarci allo specchio, di vedere le nostre stesse qualità . Perché spostiamo sempre su un'...

Perché Inter - Sassuolo è stata rinviata? Cosa dice la Lega? Ci saranno ricorsi? È l'Asl che ha discrezionalità di decidere quando si è in presenza di un focolaio: per esempio nel caso del Parma, quando la società aveva 6 positivi, non fermò la trasferta a Udine. 2) Perché la ...

Laura Pausini: «Mio padre merita l’Oscar più di me» Panorama Mavalutiamo altre persone , ovalutiamo anche altri Stati, altri popoli, ci sembra sempre di guardarci allo specchio, di vedere le nostre stesse qualità .spostiamo sempre su un'...È l'Asl che ha discrezionalità di decideresi è in presenza di un focolaio: per esempio nel caso del Parma,la società aveva 6 positivi, non fermò la trasferta a Udine. 2)la ...