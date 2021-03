Petrolio | sorpresa Opec+ | produzione invariata

(Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Si infiammano i prezzi del greggio che registrano un rialzo di oltre 5 punti percentuali dopo il nulla di fatto dell’. Mentre è in corso il vertice virtuale dell’Organizzazione dei paesi esportatori di(Opec) e, gli alleati, insieme chiamati, l’Arabia Saudita – secondo quanto riferisce Bloomberg – avrebbe invitato alla cautela i Paesi membri in merito alla possibile riduzione dei tagli alladiper il mese di aprile. Il vertice del Cartello “allargato” è stato convocato proprio per decidere l’entità dei livelli produttivi in grado di garantire l’equilibrio tra domanda e offerta e la tenuta delle quotazioni petrolifere. Riad – sempre secondo indiscrezioni – starebbe considerando di estendere il taglio volontario della propria quota di ...

Petrolio sorpresa

