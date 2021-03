Masterchef 10 | “Chi è il giudice più cattivo?” | a chiederlo è proprio Giorgio Locatelli

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 4 marzo 2021) su Instagram. Scopriamo le risposte dei fan.. Fonte: InstagramNell’attesa della finale di10, non è di certo passato inosservato ai fan della trasmissione il post pubblicato sul suo profilo Instagram da. Lo chef ha ironicamente chiesto ai follower: “Chi è ilpiù?”. Una domanda che tutti gli appassionati disi sono posti almeno una volta nel corso delle dieci edizioni del programma. Scopriamo subito quali sono state le risposte dei fan su Instagram. Questa sera va in onda la finale Stasera, giovedì 4 marzo 2021, andrà in onda su Sky l’attesissima finale del programma televisivoItalia, giunto ormai alla sua decima edizione. A ...