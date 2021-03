La gaffe di Serena Bortone su Ermal Meta: «Sei venuto in Italia con il barcone» (Di giovedì 4 marzo 2021) Sanremo 2021, tutti i look da giorno degli ospiti guarda le foto L’equazione “persona di nazionalità albanese = approdo in Italia con il barcone” sembra (ancora) dura a morire. Questo, almeno, se dovessimo valutare l’ultima gaffe di Serena Bortone, 50 anni, la giornalista alla guida del programma Oggi è un altro giorno, il talk show in onda su Rai1 dalle 14 dal lunedì al venerdì, durante un’intervista con il cantante Ermal Meta. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 4 marzo 2021) Sanremo 2021, tutti i look da giorno degli ospiti guarda le foto L’equazione “persona di nazionalità albanese = approdo incon il” sembra (ancora) dura a morire. Questo, almeno, se dovessimo valutare l’ultimadi, 50 anni, la giornalista alla guida del programma Oggi è un altro giorno, il talk show in onda su Rai1 dalle 14 dal lunedì al venerdì, durante un’intervista con il cantante. Leggi anche ...

