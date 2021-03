Irama resta in gara. Con un piccolo aiuto di tutti gli altri "big" - (Di giovedì 4 marzo 2021) Paolo Giordano Il cantante è in "isolamento" ma si gioca il Festival con la registrazione delle "prove" Tutto ampiamente prevedibile. Ma non previsto. Almeno fino a ieri. Irama è diventato una sorta di «paziente zero» del Festival di Sanremo, ossia il primo caso di artista non positivo ma in quarantena e tecnicamente impossibilitato a esibirsi sul palco dell'Ariston. Un componente del suo staff è risultato positivo anche al tampone molecolare e quindi, ai termini di Dpcm, ha obbligato anche l'artista a rimanere in isolamento, nonostante risulti negativo. Per il regolamento del Festival di Sanremo in vigore fino all'altro giorno, Irama avrebbe dovuto lasciare la gara e basta. Invece una modifica in corsa, proposta da Amadeus e accettata dagli altri 25 concorrenti, lo ha rimesso in corsa. Si giocherà il ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Paolo Giordano Il cantante è in "isolamento" ma si gioca il Festival con la registrazione delle "prove" Tutto ampiamente prevedibile. Ma non previsto. Almeno fino a ieri.è diventato una sorta di «paziente zero» del Festival di Sanremo, ossia il primo caso di artista non positivo ma in quarantena e tecnicamente impossibilitato a esibirsi sul palco dell'Ariston. Un componente del suo staff è risultato positivo anche al tampone molecolare e quindi, ai termini di Dpcm, ha obbligato anche l'artista a rimanere in isolamento, nonostante risulti negativo. Per il regolamento del Festival di Sanremo in vigore fino all'altro giorno,avrebbe dovuto lasciare lae basta. Invece una modifica in corsa, proposta da Amadeus e accettata dagli25 concorrenti, lo ha rimesso in corsa. Si giocherà il ...

