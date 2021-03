Il dpcm Amadeus e le lacrime di papà "Fiore" - (Di giovedì 4 marzo 2021) Alessandro Gnocchi Vuole il luogo comune che Sanremo sia lo specchio dell'Itali Vuole il luogo comune che Sanremo sia lo specchio dell'Italia. Lo si dice sempre ma quest'anno sembra addirittura vero. La platea vuota, nonostante i tentativi di sdrammatizzare di Amadeus e Fiorello, è uno schiaffo che ci riconduce subito alla realtà: il Covid e le sue conseguenze disastrose ma anche comiche. Vediamo. Orietta Berti è stata inseguita dalla polizia perché ha sforato il coprifuoco di due minuti. Sovversiva. I fiori per le cantanti arrivano sul carrello al fine di mantenere il distanziamento sociale. La memoria corre subito all'ex commissario Domenico Arcuri e ai suoi banchi a rotelle destinati alle scuole: costosi e inutili, si potevano forse riciclare sul palco dell'Ariston. Esemplare il caso di Irama. Il regolamento prevede il ritiro degli ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Alessandro Gnocchi Vuole il luogo comune che Sanremo sia lo specchio dell'Itali Vuole il luogo comune che Sanremo sia lo specchio dell'Italia. Lo si dice sempre ma quest'anno sembra addirittura vero. La platea vuota, nonostante i tentativi di sdrammatizzare dillo, è uno schiaffo che ci riconduce subito alla realtà: il Covid e le sue conseguenze disastrose ma anche comiche. Vediamo. Orietta Berti è stata inseguita dalla polizia perché ha sforato il coprifuoco di due minuti. Sovversiva. I fiori per le cantanti arrivano sul carrello al fine di mantenere il distanziamento sociale. La memoria corre subito all'ex commissario Domenico Arcuri e ai suoi banchi a rotelle destinati alle scuole: costosi e inutili, si potevano forse riciclare sul palco dell'Ariston. Esemplare il caso di Irama. Il regolamento prevede il ritiro degli ...

