Heidi Klum racconta la prima volta in passerella della figlia Leni

Heidi Klum: insta-gallery guarda le foto Emozione, orgoglio e non solo. Heidi Klum ha provato anche altro quando la primogenita Leni, nata 16 anni fa da una relazione con Flavio Briatore, ha debuttato come modella alla Fashion Week di Berlino. «Ero in soggezione» ha ammesso l'ex top model tedesca durante un'intervista rilasciata a E!.

Ultime Notizie dalla rete : Heidi Klum 'Making the cut': Winnie Harlow e Jeremy Scott giudici della fashion competition serie 'Making the cut' è una serie che ha come mission quello di trovare il prossimo grande brand internazionale di moda. Heidi Klum e Tim Gunn nella seconda stagionesaranno affiancati da Winnie Harlow, supermodel di fama mondiale e dall'icona pop della moda e Direttore Creativo di Moschino Jeremy Scott. Inoltre dei ...

Tutto sulla seconda stagione di Making The Cut su Prime Guarda in streaming su Amazon Prime Video la nuova stagione della fashion competition series presentata e prodotta da Heidi Klum e Tim Gunn " Making The Cut ". Ecco format, trailer ufficiale, concorrenti e data di uscita. Prova qui Amazon Prime Video gratis per 30 giorni . Presentato dai produttori esecutivi della ...

Flavio Briatore e Heidi Klum, la storia riscoperta con un post Virgilio Sport "Making the Cut 2", Amazon presenta la nuova stagione dello show sugli stilisti di domani Amazon Prime Video ha annunciato la seconda stagione di Making the Cut, la fashion competition series con giovani designer di tutto il mondo presentata e prodotta da Heidi Klum e Tim Gunn, che debutte ...

Making the Cut si prepara con una seconda stagione in arrivo su Prime Video Una nuova città, nuovi designer, lo stesso grande stile. Making the Cut torna con la sua missione di trovare il prossimo grande brand internazionale di moda. Gli Amazon Studios hanno annunciato oggi l ...

