Gimbe: "Parte la terza ondata e nel Dpcm manca la strategia antiCovid" (Di giovedì 4 marzo 2021) Parte la terza ondata, le zone rosse locali arrivano in ritardo e la campagna vaccinale non decolla. E per accelerare per la Fondazione Gimbe è meglio non prendere in considerazione l'ipotesi di somministrare una sola dose di vaccino Pfizer o Moderna. Intanto, mentre il dibattito si concentra su produzione e forniture, il virus continua a correre, incrementato dalle varianti, e i contagi aumentano. È la fotografia scattata dalla Fondazione di Bologna nel monitoraggio indipendente pubblicato come di consueto il giovedì. Nella settimana dal 24 febbraio al 2 marzo si rileva un netto incremento dei nuovi casi (123.272 da 92.571) e un modesto calo del numero dei morti (1.940 da 2.177). In forte rialzo i casi attualmente positivi (430.996 da 387.948), le persone in isolamento domiciliare (409.099 da 367.507), i ricoveri ...

